Ivete Sangalo anuncia que vai processar quem insinuou que ela estava usando drogas

A cantora Ivete Sangalo em tom de desabafo subiu o tom, em um show feito em São Paulo, para falar do vídeo que circulou pelas redes sociais, seguido de comentários maldosos que insinuavam que ela estivesse usando drogas.

No vídeo, gravado com um celular direto de um televisor, onde se via uma apresentação feita por Ivete para o canal Multishow, a cantora aparecia retirando algo branco de um copo descartável, entregue a ela por um funcionário da produção nos bastidores do evento, e levando ao nariz. “Poeira”, disseram alguns internautas, citando um hit de Ivete, nos comentários.

O vídeo foi publicado no Facebook, de onde já foi retirado, mas acabou viralizando. “Vou tomar as devidas providências quanto a essas pessoas. Não tenham a menor dúvida”, disse Ivete.

Comentários