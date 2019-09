Já ouviu falar que musculação engorda? Na verdade, ela é ótima para emagrecer

Quando o assunto é musculação, muitos mitos e verdades surgem. Provavelmente, você já ouviu algumas vezes que musculação engorda, deixa a pessoa”inchada” e não ajuda a perder peso. Será? Essa afirmação tem fundamento porque normalmente o foco de quem deseja emagrecer está nos números que aparecem na balança, certo? E com a musculação pode realmente pode haver um aumento do peso. Mas isso não quer dizer que esse treino não ajuda a perder gordura, muito pelo contrário.

Qualquer atividade física tem suas capacidades de ajudar no emagrecimento, umas menos outras mais. Como assim? Então qualquer treino emagrece? Sim, todo e qualquer exercício físico gera uma queima de calorias que leva à perda de gordura e com isso o emagrecimento. Mas por que eu puxo ferro e não perco peso?

Essa é uma questão que muitas pessoas têm. O fato de seu peso não estar diminuindo na balança não significa que você não está emagrecendo. A musculação desenvolve o ganho de massa muscular, por esse motivo, o número na balança pode não diminuir mesmo que você esteja eliminando gordura corporal.

Entenda ao pensarmos em saúde emagrecer vai além de perda de peso. Se você parar para observar as suas medidas, como as roupas que antes ficavam justas, após algum tempo de treino regular vai perceber elas mais soltas ou que você precisou apertar um ponto a mais no cinto para as calças não caírem.

Outro fator que poucas pessoas se atentam é no percentual de gordura. Quanto menor o percentual de gordura, mais emagrecimento. O problema é que esses dados são concebidos apenas por meios de algumas avaliações feitas por profissionais (muitas academias e nutricionistas oferecem esse produto). No caso da musculação, o peso pode não reduzir pois, ao mesmo tempo em que queima gordura, você ganha músculos. Isso vai trazer mudanças na composição corporal e nas medidas, mas pode não mudar o número na balança.

Portanto, tire o foco da balança e preste atenção na transformação do seu corpo: como seus músculos estão mais definidos e como sua roupa está vestindo diferente. Só entenda que isso não significa que você ficará de forma rápida e fácil com o corpo esculpido como a de uma bodybuilder. É algo que requer um tempo de dedicação no treino e na dieta, mas com certeza o seu esforço diário será visto nesses aspectos.

Um ponto crucial é como está a sua alimentação. O treino é muito importante para emagrecer, porém, se a sua alimentação não andar de acordo com seu objetivo você não terá sucesso na conquista das suas metas.

Então se você está em busca de diminuir seu peso, suas medidas e seu percentual de gordura, saiba que todos os estímulos de treino são validos pra te ajudar nesta conquista, alguns mais rápido outros mais demorado, também lembre-se que seu foco alimentar tem que estar tão firme quanto o foco dos seus treinos. Só desta forma você conseguirá atingir seus números ideais.

Deixe seu comentário: