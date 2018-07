Jair Bolsonaro atacou o filme sobre a história de Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato de seus pais

O deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República pelo PSL e líder das pesquisas eleitorais, criticou neste sábado o filme “A Menina que Matou os Pais“, que contará a história de Suzane Von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, condenados pelo assassinato, em 2002, de Manfred e Marísia, pais da jovem, em São Paulo.

Em sua conta no Twitter, Bolsonaro retuítou uma notícia sobre a produção do filme, na qual está destacada a seguinte frase do diretor da obra, Maurício Eça: “Muita gente tem ideias pré-concebidas, mas as pessoas não sabem o motivo que levou a filha a matar os pais”. O deputado escreveu: “Inversão total de valores no Brasil.”

Filme

O anúncio sobre a produção do filme “A menina que matou os pais” foi feito durante a semana pela distribuidora Galeria, braço da Vitrine Filmes.

O assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane, em outubro de 2002, é um dos mais lembrados casos policiais do Brasil.

As filmagens devem começar ainda no segundo semestre deste ano, com estreia prevista para 2019.

O diretor Mauricio Eça, mesmo de “Apneia” e “Carrossel”, apontou em um comunicado, que o filme será um “thriller psicológico de suspense”, que abordará os motivos em torno do crime com “detalhes e discussões nunca antes debatidos sobre o caso”.

“O filme traz um tema que muita gente conhece e tem ideias preconcebidas, mas as pessoas não sabem o mais importante, que é o motivo que levou a filha a, junto com seu namorado, matar os pais.”

O roteiro é da criminóloga Ilana Casoy, autora dos livros “O quinto mandamento” (Arx, 2006), que reconstitui o assassinato, e “Casos de família” (Darkside, 2016), sobre a morte dos Richthofen e de Isabella Nardoni. O escritor de literatura policial Raphael Montes também assina.

A pesquisa para construção da história durou cerca de seis meses e analisou arquivos públicos do julgamento, desde o assassinato até a condenação. Diretor, produtora e distribuidora estão realizando testes para escolher o elenco do filme.

O crime

Manfred e Marísia foram mortos a pauladas enquanto dormiam. O crime foi cometido pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, à época namorado e cunhado de Suzane. Ela foi condenada a 39 anos de prisão por ter sido considerada mentora da ação.

Daniel Cravinhos já cumpre pena no regime aberto. Cristian estava no mesmo regime, mas foi preso neste ano por posse ilegal de munição após se envolver em uma confusão em um bar de Sorocaba, no interior der São Paulo.

