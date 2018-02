Janeiro teve o menor número de mortes no trânsito dos últimos 20 anos em Porto Alegre

O mês de janeiro de 2018 encerrou com duas vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre, o menor número de mortes do primeiro mês do ano das últimas duas décadas. A redução foi de 71% em comparação com janeiro de 2017, quando ocorreram sete mortes. Reduziu em 10% o número de acidentes (793 a 890); menos 9% em feridos (336 a 371); menos 60% as vítimas fatais com motos (2 a 5) e menos 100% em mortes por atropelamentos (0 a 2).

Os dados foram divulgados na tarde de segunda-feira (5) pela CIT (Coordenação de Informações de Trânsito) da EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação). Estes números demonstram a redução gradual da acidentalidade geral em vítimas fatais no trânsito, que em 2017 finalizou com 90 mortes na Capital, também o menor número dos últimos 20 anos.

O diretor-presidente substituto da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, afirma que a sinalização de uma redução geral na acidentalidade do trânsito demonstra um avanço considerável na busca de uma mudança de cultura, com mais respeito e cordialidade nas relações entre as pessoas.

“Constatamos, cada vez mais, o engajamento da população na missão de um trânsito mais seguro, para condutores e pedestres. O ano de 2017 finalizou com 90 vítimas fatais, igualmente o menor número dos últimos 20 anos. É um demonstrativo de uma redução gradual, mesmo que os números de mortes ainda sejam elevados e preocupantes. Educação, fiscalização e ações de engenharia de tráfego colaboram nesta missão de um trânsito com menos mortes, acidentes e feridos”, explica.

Educação

Na programação de ações educativas da EPTC para este mês, agentes de educação para o trânsito da EPTC realizarão uma atividade nesta sexta-feira (9) para uma maior segurança de motoristas e pedestres na circulação durante as festividades de carnaval. A ação, com abordagens e distribuição de material com orientações principalmente em relação ao uso de álcool e direção, acontecerá na avenida Assis Brasil, Rótula da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), focada nas pessoas que estão iniciando suas viagens no início do feriadão.

Ano passado

Ainda segundo dados da CIT, divulgados no início deste ano, o trânsito de Porto Alegre apresentou em 2017 uma redução de 10% no número de acidentes, em comparação ao ano anterior. Conforme a CIT, trata-se do menor número de casos fatais dos últimos cinco anos (127 em 2013, 141 em 2014, 100 em 2015, 92 em 2016 e 90 em 2017).

Em 2017 houve uma queda de 10% nas ocorrências em geral (12.337, contra 13.772), de 11% em feridos (5.339, ante 6.052) e de 2% nas mortes (que passaram de 92 para 90 no período). Também se verificou uma baixa de 75% nos óbitos de ciclistas, que passaram de quatro para apenas um.

Os dados estatísticos também mostram que os acidentes com motos caíram 13% (2.694 a 3.126), assim como houve 4% menos acidentes com bicicletas (162 a 169) e 11% menos feridos com motocicletas (2.669 a 3.012). Os feridos por atropelamentos também caíram em 19% (904 a 1.124).

Mesmo com a redução em acidentes e mortes, os números ainda preocupam e norteiam ações educativas: aumentou em 34% o número de vítimas fatais envolvendo motos (35 a 26); e em 4% as mortes por atropelamentos (44 a 42). A frota de veículos em Porto Alegre cresceu 0,43% de 2016 para 2017 (829.539 a 833.123), segundo levantamento do Detran.

