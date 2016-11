Jornal diz que Angelina Jolie vive romance com Johnny Depp

Separada de Brad Pitt, Angelina Jolie e Johnny Depp, divorciado desde maio deste ano, estariam vivendo um romance, segundo o tabloide “The National Enquirer”. Os dois se aproximaram depois que a atriz rompeu com o galã de Hollywood, em setembro, citando diferenças irreconciliáveis.

De acordo com a publicação, os seis filhos da artista, que está quatro quilos mais magra, já estão chamando o ator de “papai Johnny”. “A química entre Angelina e Johnny está fora de controle. Depp se tornou uma presença constante na vida de seus filhos. Eles o chamam de papai Johnny, e Depp parece estar prosperando na presença dos jovens. Ela até o colocou em um dos quartos de sua casa”, contou uma fonte ao jornal.

“Jolie está encontrando conforto nos braços de um dos maiores rivais de Pitt. Brad ficará furioso quando descobrir que Angelina o substituiu por Johnny. Ela contratou o advogado de Johnny para representá-la em seu divórcio com Brad com base no conselho que ele lhe deu”, disse o informante, afirmando que o casal voltou a ter contato após o polêmico término do produtor com Amber Heard, para quem pagará R$ 22 milhões.

No início do mês, Angelina e Brad chegaram a um acordo pela custódia de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne. A artista ficou com a guarda dos herdeiros, enquanto o ex-marido vai poder fazer visitas terapêuticas.

