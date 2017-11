Jornalista espanhol diz que Neymar, chorando, pediu para o presidente do Barcelona barrar sua ida para o PSG

Neymar foi às lágrimas na última sexta-feira quando foi questionado sobre seus possíveis problemas com Cavani e Unai Emery e acabou defendido pelo técnico Tite, mas esse não foi o único momento mais emocionado do craque brasileiro. De acordo com o jornalista Marcos López, que possui um blog no Marca e trabalha em outros veículos de comunicação espanhóis, o camisa 10 também chorou em uma reunião com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pedindo para que ele barrasse sua ida ao Paris Saint-Germain, no início da última temporada.

Ainda segundo o blogueiro, em sua última visita aos ex-companheiros de Barça, Neymar teria pedido para que o recontratassem e dito que gostaria de voltar. Além disso, López garante que não há nenhum negociação do ex-santista em curso com o Real Madrid.

“O clube blanco sempre está atento aos melhores, ainda mais quando trata-se de Neymar. No entanto, não há nada de nada”. Como ele não tem uma multa contratual estipulada em seu contrato, “centenas de coisas têm de entrar em cena para que vá para o Real”, prosseguiu. No início de agosto deste ano, Neymar tornou-se o jogador mais caro da história do futebol ao ser contratado por 222 milhões de euros (R$ 821 milhões, à época).

Uma série de problemas, porém, foram noticiados por jornais tanto espanhóis, como franceses. Há cerca de uma semana, o L’Équipe garantiu que existia um “abismo” na relação entre o atacante e Emery. Antes da partida contra o Anderlecht, pela Uefa Champions League, uma reunião entre Neymar e o técnico espanhol foi marcada, mas nada que tenha amenizado a situação.

O choro com Tite

Em coletiva de imprensa ao lado de Tite, pela Seleção Brasileira, Neymar desabafou: “Aconteceu muita coisa comigo com a tela nova (do VAR), é um tema que não tenho que opinar. Meus últimos tempos em Paris são perfeitos em números, estou muito bem, feliz, motivado para vencer no Paris, ser um jogador que dê tudo em campo para meus companheiros. E vem me incomodando muito porque estão inventando histórias mentirosas, não tenho nenhum problema com Cavani, com meu treinador, vim com o aval dele para o Paris. Tivemos uma reunião, ele falou que me ajudaria em campo, a vencer nossos objetivos, não é só para mim”.

E continuou: “É para o clube, para nosso grupo, quero que parem de inventar que tenho problema com meu treinador. Muito pelo contrário, o que eu quero é ser feliz. Não vim incomodar ninguém, nem arrumar confusão, vim ajudar. Sei da minha importância para a equipe, sei do meu papel em campo. Isso vem me incomodando, conversei com o professor Tite, com o Edu, isso vem me ferindo aos poucos, essas invenções de quem não está dentro do Paris, de quem não está dentro do nosso dia a dia, falando besteiras. Peço para que sejam corretos”.

“Muito pelo contrário. Não estou bravo, nem p… da vida. Vim com vontade própria, de falar o que eu penso. Eu sou bem realista, não gosto de burburinhos, de histórias. O que eu falo de incômodo é sobre pessoas que pensam que sabem de tudo e não sabem”, falou o brasileiro.

Deixe seu comentário: