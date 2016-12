Jornalista vai para o quarto apÃ³s acidente da Chapecoense

O jornalista Rafael Henzel deu uma boa notícia para seus amigos e familiares neste sábado. Ele foi para o quarto do hospital San Vicente Fundacion. A novidade foi contada pelo próprio jornalista em sua página no Twitter:

“Bom dia amigos.13 dias de Colômbia.Novo avanço.Da UTI para o Semi intensivo. Do semi para o quarto. ELE ME SALVOU, ME GUIA.Obrigado SENHOR!!”

Durante a semana, o funcionário da rádio Oeste Capital já havia divulgado diversos áudios em que falava sobre a sua melhora. Henzel foi um dos seis sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense que ia para Medellin. 71 pessoas morreram na queda. (Folhapress)

