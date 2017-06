Juiz Sérgio Moro autoriza a abertura de inquérito para investigar ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras

Segundo depoimento de delação feito por Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, Bendine solicitou e recebeu R$ 3 milhões para auxiliar a empreiteira em negócios com a Petrobras. Conforme os delatores, o dinheiro foi pago em espécie através de um intermediário.

O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato na primeira instância, autorizou o pedido de instauração de inquérito policial para investigar o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine.

O pedido de abertura de inquérito policial foi feito pelo MPF (Ministério Público Federal) no dia 5 de junho. “Defiro, sendo necessária a melhor apuração dos fatos antes de qualquer conclusão”, disse Moro. Ele determinou ainda que o inquérito seja mantido em sigilo. A Polícia Federal vai investigar o caso.

Em 2015, Bendine era braço direito da então presidente da República Dilma Rousseff. Ele deixou o banco com a missão de acabar com a corrupção na estatal petroleira, alvo da Lava-Jato.

O pedido de propina, segundo os delatores, foi feito em 2014, quando Bendine era presidente do Banco do Brasil. Na delação de Fernando Reis, o ex-executivo da Odebrecht conta que foi procurado por um representante de Bendine, o publicitário André Gustavo Vieira da Silva, com uma queixa sobre o ministro da Fazenda, Guido Mantega.