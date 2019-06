Justiça bloqueia imóveis de Neymar por sonegação fiscal

Outra polêmica envolvendo o jogador Neymar Jr. veio a tona. segundo informações do jornal Folha de São Paulo, 36 imóveis que estariam no nome do atacante, de familiares ou de suas empresas foram bloqueados. A ação se fez necessária para garantir o pagamento de impostos, supostamente, sonegados à Receita Federal, durante sua contratação, em 2013, pelo Barcelona.

Segundo informações do caso julgado em 2017, o pagamento de 40 milhões de Euros para transferência do jogador teria sido feito a uma empresa com o nome de Neymar Silva Santos, pai do camisa 10 da Seleção. A transação foi parcelada entre os anos de 2011, 2013 e 2014. A Receita cobra que a ação deveria ter sido feita no próprio nome do jogador tendo em vista que a quantia recairia sobre o valor ganho. Em caso de pessoa física a porcentagem é de 27,5% contra 17%, de pessoa jurídica.

Entre os imóveis bloqueados estão duas mansões de 3.000 m2, no Jardim Acapulco, em Guarujá, um apartamento na zona sul da São Paulo e três apartamentos em Itapema, Santa Catarina. A justiça cobra, aproximadamente, R$ 69 milhões do jogador. O acusado e os familiares ainda podem residir e utilizar os imóveis, porém, não podem vender.

Deixe seu comentário: