A Justiça Federal determinou que o processo de remoção das primeiras 128 famílias da Vila Nazaré para o empreendimento Nosso Senhor do Bom Fim seja mantido. A decisão, da 3ª Vara Federal de Porto Alegre, ocorreu no âmbito de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público e Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.

