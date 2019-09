Lana Del Rey se inscreve no canal da Turma da Mônica e fãs especulam parceria

Fãs de Lana Del Rey ficaram intrigados após uma descoberta inusitada sobre a cantora estadunidense: ela aparentemente se inscreveu na conta em inglês da Turma da Mônica, do brasileiro Mauricio de Sousa, no YouTube.

“Minha filha?? Lana Del Rey se inscreveu no canal da turma da Mônica no YouTube”, escreveu uma página de fãs de Lana. Feito na quarta-feira (18), o post viralizou.

Minha filha?? Lana Del Rey se inscreveu no canal da turma da Mônica no YouTube. pic.twitter.com/3sq4B5ay1B — Lana Del Rey Addiction 👼 (@LDRaddic) September 19, 2019

“Lana está grávida e isso já foi um easter egg”, especulou um internauta, em tom de brincadeira. “Mulher, tu tá metida com Maurício de Souza?”, reagiu outra. “Se até a lana del rey assiste turma da mônica, quem sou eu pra não assistir?”, questionou mais uma.

A página da Turma da Mônica também se manifestou e publicou um gif, que aumentou a curiosidade dos fãs da dona de “Summertime Sadness” e “Doin’ Time”.

Clique errado, meme ou só um engano, o portal da RedeTV! entrou em contato com a assessoria de imprensa da Mauricio de Sousa Produções, que explicou que a inscrição de Lana no canal foi “orgânica”. Ou seja: “Não tem nenhuma parceria no meio”, informou, em nota.

