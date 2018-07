Lançada em Porto Alegre campanha para auxiliar refugiados da Venezuela

Foi lançada no final da manhã desta quinta-feira (26), em Porto Alegre, uma campanha diferenciada, que visa arrecadar materiais de higiene e de cuidados pessoais no auxílio aos refugiados da Venezuela que ingressaram no Brasil. A iniciativa é do Clube de Opinião de Porto Alegre, tendo à frente o jornalista Júlio Ribeiro, diretor do Jornal da Capital e das revistas Press, Advertising e Agronegócio, capitaneada pelo braço social do Rotary Club Porto Alegre/ Glória – Teresópolis.

Júlio Ribeiro explica que a ideia nasceu pequena mas ganhou grandiosidade na medida que foi conquistando parceiros. Entre eles a rede de farmácias Panvel e São João, que além de doações, vão responder pela logística do recolhimento dos produtos doados pela sociedade.

“Este será um movimento permanente de ajuda humanitária”, apontou Júlio Ribeiro, explicando o mote da campanha, intitulada #genteajudandogente venezuelanos no Brasil. “Há muito eu vinha me preocupando com refugiados da Venezuela, com famílias e crianças em situação de desespero e a ideia surgiu dai e da minha capacidade de mobilização para se fazer algo mais”.

O governador do Rotary Porto Alegre/ Glória Teresópolis, Cláudio Bins, elogiou a campanha e seus objetivos. Também o governador do Rotary Distrito 4680, Waldemar Lopes de Moraes, unidade que abrange a região Sul do Estado, até o Chuí, mencionou a importância da campanha, focada “em solidariedade, humanidade e em pessoas em ação e este é o objetivo do Rotary para melhorar a qualidade de vida ao redor do mundo”. Ele lembrou que somente em 2017, cerca de 16 mil refugiados entraram no País pela fronteira com Roraima, número que representa 20% a mais de ingressos do que no ano anterior. “Há necessidade de atendimento humanitário”, apontou.

O Rotary, segundo ele, abriga 35 mil clubes, 1,5 milhão de rotarianos e está presente em 220 países, sendo “uma das organizações mundiais de prestação de serviço voluntário”. Ele trouxe ainda o exemplo da campanha de vacinação da poliomelite, que em 30 anos possibilitou a redução da doença, que passou de 350 mil para 17 casos em 2017e apenas 6 casos no mundo em 2018. “Uma nova campanha de vacinação nacional acontecerá dia 18 de agosto”, reiterou.

A campanha em auxílio aos refugiados da Venezuela também ingressa na mídia pelas mãos da agência Vossa, dirigida pelo publicitário Gil Kurtz, também parceiros da ação. (Clarisse Ledur)

