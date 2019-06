Leilão dos ativos da Avianca Brasil serão liberados

A Justiça autorizou o leilão de sete unidades produtivas isoladas da Avianca Brasil. Dessas unidades, uma é do programa de fidelidade Amigo e seis são companhias aéreas, que, na prática correspondem aos chamados slots – as autorizações de pousos e decolagens em aeroportos brasileiros. O julgamento foi na Segunda Câmara de direito empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e a expectativa do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) é que a empresa use o recurso do leilão para saldar as dívidas trabalhistas. A data do leilão ainda está indefinida pois depende da própria companhia aérea e da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista, responsável pelo plano de recuperação judicial.

Dívida

Em recuperação judicial desde dezembro, a Avianca Brasil deve mais de R$ 3 bilhões. Nas contas do sindicato, só em salários atrasados, a Avianca deve cerca de R$ 80 milhões, mais as verbas rescisórias das demissões.

