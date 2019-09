Libertadores: mais de 25 mil ingressos são vendidos para Flamengo e Grêmio no Maracanã

Mais de 25 mil ingressos para Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Copa Libertadores, já foram adquiridos. A venda para sócios do time carioca iniciou nesta quarta-feira. A disputa por uma vaga às finais da competição continental se inicia na Arena, no dia 2 de outubro, a decisão da volta ocorre no Maracanã, no dia 23.

A abertura das vendas foi disponibilizada aos torcedores da categoria Sempre Contigo, que compreende os sócios-torcedores que compraram o pacote de 15 jogos do Brasileirão. A comercialização segue de acordo com as categorias de sócios (conforme o cronograma abaixo). As vendas onlines seguem até o dia da partida (23/10).

A venda para torcedores do Grêmio que desejam acompanhar o jogo no Rio de Janeiro ainda está sendo definida, conforme o supervisor do departamento de torcidas do clube, Thiago Floriano.

