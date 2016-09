Líder do grupo Mundo Livre S.A faz show em Porto Alegre no sábado

No próximo sábado (10), às 17h, Fred Zero4 se apresenta no Átrio do Santander Cultural num formato de show com violão e voz no projeto Ouvindo Música.

Líder do grupo Mundo Livre S.A., um dos mais expressivos nomes da música brasileira segundo a crítica especializada, lançou discos pela internet e transformou as inovações tecnológicas em estética nos seus trabalhos, além de propor uma nova narrativa lírica para a música popular.

O artista largou a carreira de jornalista para se juntar a uma turma da periferia do Recife e fazer uma revolução na música brasileira. Com seu boné de palha e óculos escuros, à frente do referido grupo pernambucano, Fred Zero4 criou um personagem complementar ao de Chico Science. Mas o parceiro se mandou cedo e Fred ficou.

Nascido em Jaboatão dos Guararapes, em 1965, o músico aposta numa postura crítica em relação ao sistema. No início dos anos 1980, apaixonado pelo punk rock, criou a banda Trapaça. Pouco depois, criou, com seus irmãos, o Mundo Livre S/A. Com Chico Science e Jorge Du Peixe formaram o alicerce do mangue beat, o mais importante movimento musical surgido nos anos 1990.

Ao lado de Science e Renato L. redigiu o manifesto Caranguejos com Cérebro, marco do movimento, que pregava a universalização e a atualização da música pernambucana. O grupo tem sete discos gravados, com destaque para Samba esquema noise, de 1994. No cinema, participou das trilhas sonoras de “Amarelo Manga” e “Baile Perfurmado”.

