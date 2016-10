Locais de prova do Enem 2016 serão divulgados no próximo dia 18

Os inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2016 terão acesso aos locais onde farão as provas no próximo dia 18, terça-feira. O exame ocorre nos dias 5 e 6 de novembro.

A exemplo do ano passado, não haverá impressão de cartões de participação. A informação dos locais estarão disponíveis on-line, seja pelo aplicativo do Enem ou por e-mail.

A presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), Maria Inês Fini, participou na manhã desta quarta-feira (5) de evento para firmar a parceria com o Exército, que mais um ano fará a coordenação de segurança na distribuição dos malotes com as provas. Ligado ao Ministério da Educação, o Inep é o responsável pela realização do Enem.

Inscreveram-se para o Enem 8,6 milhões de estudantes. As notas são usadas para ingresso da maioria das universidades federais. (Folhapress)

Comentários