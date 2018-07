Luana Piovani iniciou a sua mudança para Portugal: “Se precisar, vendo roupa em loja”, disse a atriz

Luana Piovani iniciou a mudança para Portugal com o marido, Pedro Scooby, e os filhos, Dom, Bem e Liz. A artista disse que não teme ficar sem trabalho na Europa: “Se precisar, vou vender roupa em loja e feliz da vida, vou na porta da escola vender um bolo… Só de não ter que ter medo de morrer de bala perdida… Estou atrás de dignidade”.Em seu canal do Youtube, nesta segunda-feira (16), a atriz detalhou os planos.

A atriz contou que esteve no país recentemente para procurar uma casa para alugar: “Estou ansiosa porque é uma mudança muito grande. Vou começar a mudar agora. Já estou organizando o ‘desfazimento’ de tralha. Não sei se vou ter esse espaço na casa de lá”.

Atriz fará bazar com os itens que não levará: “móveis, roupas, objetos”

A youtuber disse que está separando o que vai levar para o país e fará um bazar com itens que ficarem de fora da viagem: “Já vou ver quais os móveis que quero mesmo levar. É uma trabalheira, mas pelo menos tenho esses cinco meses. Vou fazer um bazar no final do ano de móveis, roupas e objetos”. O guarda-roupa da famosa sofrerá uma redução para a mudança: “Quero levar um terço do meu closet. Esses vestidinhos cariocas, que eu tenho uns 270, vou levar 15.”

Filhos motivaram mudança da artista: “violência chegando perto”

Com medo da violência no Brasil, Piovani instalou câmeras de segurança em casa e disse recentemente que a mudança para Portugal foi motivada pelos filhos: “Tive vontade de sair do Brasil porque tive filhos e percebi que a violência está chegando bem perto de mim e deles. Fiquei imaginando a vida dele maior, na pré-adolescência. Eu a vida inteira fui na casa das minhas amigas, andava de bicicleta, passeava. Como vai ser? Aquele garoto que só anda de carro blindado, de bicicleta dentro do condomínio, não pode ir pra praia de bike?. Eu quero que ele ande de ônibus, quero dar asas para o meu filho. Não quero que seja o garotinho de classe média alta que vive dentro de uma bolha. Esse é o motivo mais forte”.

Outros famosos também falam em deixar o País

Luana Piovani não é a primeira e nem será a última celebridade brasileira a anunciar a saída do País. No ano passado a atriz e apresentador Fernanda Lima, casada com o também ator e apresentador Rodrigo Hilbert, anunciou a mudança para os Estados Unidos, e alegou motivos bastante parecidos. E não foram os únicos.

Thiago Lacerda, com 40 anos de idade e 20 de carreira, tem nos três filhos: Gael, 10, Cora, 8, e a caçula, Pilar, 4, frutos de seu casamento de 17 anos com Vanessa Lóes, motivos de preocupação. Ele teme pelo futuro das crianças no Brasil e não esconde o desejo de deixar o País.

“Tenho essa vontade todos os dias. É um conflito pessoal, como se fosse jogar a toalha, e não sou assim. Quando se tem filhos, as coisas mudam de lugar. Aqui está complicado. Ficar é uma decisão corajosa e difícil, especialmente no Rio. Sou carioca, amo, mas anseio por um lugar mais justo, limpo, honesto e educado”, disse o ator.

Para Thiago, o País vive um dilema moral: “É difícil olhar para esse abismo ético. Os brasileiros perderam a humanidade. Como ver um menino de 7 anos no semáforo e não pensar que ele deveria estar na escola? Não vou ver meu povo com igualdade de direitos enquanto for vivo”.

Apesar do pessimismo, Thiago pondera sobre sair do Brasil. “Acabo tangenciando um risco de segregá-los [seus filhos] da cultura, da cidade, dos amigos. Dá para viver no Brasil e no Rio, mas com dignidade e orgulho está difícil. Vamos caminhando. Essa luta precisa de coragem, paciência e educação. O processo de mudança é lento.”

