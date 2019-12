Magazine Lucas Lucco lança projeto com menos shows

O novo projeto de Lucas Lucco, “De bar em bar”, mostra como a estrada é, ao mesmo tempo, aliada e inimiga dos sertanejos. Projetos ambiciosos com registros itinerantes de shows estão em alta. Mas vários artistas, inclusive Lucco, contam como a vida na estrada não é só glamour.

Para o cantor mineiro de 28 anos, o desafio do projeto, que começa em Goiânia e vai para bares de outras cidades, é ainda maior. Ele teve uma crise em 2015, que o levou a faltar à gravação de um DVD e a fazer um desabafo no Instagram sobre ansiedade e depressão.

“Uso remédios para conseguir voar, uso remédios pra dormir, pra acordar, pra me manter calmo, pra conseguir ficar dentro de um hotel… São mais de 3 anos sem praticamente ter um momento pra mim e pra minha família”, escreveu o cantor, que tinha estourado em 2013 com “Mozão”.

Como Lucco consegui superar essa crise e lançar este projeto baseado na estrada? Ele contou que ainda teve fases piores do que a do desabafo em 2015, mas hoje está “mil porcento melhor” Terapia, “ajuda divina” de remédios e diminuição do número de shows foram as soluções.

“Estou levando a vida profissional e pessoal de uma forma muito melhor. Isso não tem nada que pague. Não tem 30 shows por mês que pague isso. Eu prefiro ficar ali nos meus 12, fazendo o que eu posso, tranquilamente, tendo uma vida mais saudável em todos os sentidos, do que me matar [de trabalhar, de estresse]. Do que ter mais dinheiro e menos tranquilidade.”

