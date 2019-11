Grêmio Maicon indica possibilidade de passar por cirurgia para tratamento no joelho

Por Redação O Sul * | 29 de novembro de 2019

Volante deve passar por uma artroscopia durante o mês de janeiro Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Já pensando na próxima temporada, Maicon indicou a possibilidade de passar por uma artroscopia no joelho, por conta de uma tendinite, que vem atrapalhando o volante durante a temporada e até mesmo impedindo que ele siga em campo durante os 90 minutos. O procedimento cirúrgico pode ocorrer no período de férias dos atletas.

“Passei por problemas, mas fui um dos jogadores que mais joguei em 2019. Me atrapalhei por não conseguir estar 100%. Já estamos conversando, quem sabe eu faço uma cirurgia no joelho. É só o que me atrapalha”, declarou o volante.

Maicon relatou que já vem conversando com sobre o assunto com os médicos do clube a tendência é que a artroscopia possa ocorrer em janeiro, tendo o tempo de recuperação estipulado em mais de um mês, o que o deixaria fora da pré-temporada.

“Já analisamos uma possível artroscopia para melhorar, ‘dá uma limpada ali’. Então pode ser que em janeiro eu faça e demore um mês, mês e meio , e volte melhor. Quero ter condições de jogar 100%”, explicou o capitão gremista.

Na última rodada, o jogador ficou da partida contra o Athletico-PR. A expectativa é que volte a estar em campo neste domingo, em duelo contra o São Paulo, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário