Mais de 22 mil pessoas foram hospitalizadas devido à onda de calor que atinge o Japão

Ao menos 22,6 mil pessoas já foram hospitalizadas no Japão, nos últimos dias, com sintomas de insolação, desidratação ou problemas relacionados à forte onda de calor que atinge o país há cerca de uma semana.

Trata-se do maior índice dos últimos dez anos, desde o início das estatísticas de saúde. Dados do governo apontam que 65 pessoas morreram por sintomas associados às altas temperaturas em 28 cidades, incluindo Hiroshima.

Devido a essa situação extrema, as autoridades do país declararam situação de desastre natural. Na segunda-feira, na cidade de Kumagaya, a temperatura chegou a 41ºC. Em Tóquio, os termômetros também registraram 40ºC pela primeira vez.

As temperaturas na antiga capital Kyoto bateram um recorde na semana passada ao superarem os 38ºC durante sete dias seguidos e chegar a 39,8ºC em 19 de julho, o que levou a cidade a cancelar um de seus maiores eventos turísticos anuais, o festival de Gion Matsuri, no sábado.

De acordo com a Agência de Defesa e Gerenciamento de Incêndios (que publica dados semanais) a veículos da imprensa nipônica, ao menos 11 casos fatais foram registrados apenas no último sábado, sem contar as milhares de hospitalizações.

Dentre os mortos está um aluno do ensino fundamental que desmaiou após um passeio escolar a um parque localizado a 20 minutos de caminhada do colégio onde ele estudava.

A agência de meteorologia do Japão alertou que o calor continuará até o fim da semana que vem, com temperaturas superiores a 35ºC.

Europa

Não é só o Japão que sofre com a onda de calor. Na Europa, as autoridades têm adotado medidas para combater os efeitos das altas temperaturas, incluindo ações inusitadas, como na Áustria: na capital, Viena, na semana passada a prefeitura chegou a oferecer desodorantes de forma gratuita para os usuários do metrô, a fim de evitar o mau cheiro durante as viagens.

As entregas foram realizadas na linha U6, a mais lotada do trem urbano da cidade e, para piorar a situação, a única que não possui ar-condicionado. A medida fez tanto sucesso que o estoque de 14 mil tubos do produto se esgotou em apenas um dia.

Daniel Amman, porta-voz da Wiener Linien, empresa responsável pelo transporte público de Viena, afirmou em entrevista ao jornal “The Telegraph” que os desodorantes foram “praticamente arrancados” das mãos dos entregadores.

Enfrentando um calor de cerca de 35ºC, além do tumulto da estação lotada, o trajeto da linha U6 é feito em grande parte do tempo pela superfície, deixando os passageiros expostos ao sol.

Em 2016, o metrô de Londres, no Reino Unido, fez uma ação semelhante: o país enfrentava uma forte onda de calor e, para refrescar os passageiros, garrafinhas de água foram distribuídas gratuitamente para evitar que as pessoas passassem mal, devido ao risco de desidratação.

