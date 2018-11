Mais de 4 mil motoristas já foram multados nas estradas federais gaúchas neste feriadão

Mais de 2 mil motoristas já foram multados nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante a Operação Viagem Segura de Proclamação da República, segundo balanço divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã desta sexta-feira (16). A principal infração registrada é o excesso de velocidade.

Cerca de 1,1 mil veículos foram flagrados trafegando acima do limite de velocidade permitido nas estradas federais do Rio Grande do Sul desde o início do feriadão. Mais de 4 mil veículos foram abordados e fiscalizados pela PRF, que reforçou o efetivo nas rodovias.

Operação Viagem Segura

A 95ª edição da Viagem Segura iniciou à 0h de quarta-feira (14) e se estende até a meia-noite de domingo (18) nas estradas estaduais e federais do Rio Grande do Sul. Polícia Rodoviária Federal, Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul), Polícia Civil, BM (Brigada Militar) e Comando Rodoviário da BM estão mobilizados para reduzir o número de acidentes no trânsito.

A Operação Viagem Segura está presente no Estado desde 2011. As ações, ao longo desses sete anos, contabilizam mais de 5,3 milhões de veículos fiscalizados (o equivalente a mais de 80% da frota gaúcha, que hoje é de 6,7 milhões) e 212,7 mil testes de etilômetro realizados. Foram registradas 968 mil infrações, sendo 19 mil autuações por embriaguez, incluindo as recusas ao teste do etilômetro. A fiscalização também recolheu 90 mil veículos e 24 mil carteiras de habilitação.

Também reforçam a fiscalização promovendo ações de conscientização ANTT, Dnit, Cetran/RS, Daer, EGR, Metroplan e Famurs, além de representantes da sociedade civil organizada, como o Lions Club.

O feriado de Proclamação da República teve média de 5,9 óbitos por dia desde 2007, um pouco abaixo da média geral entre os feriados, que é de 6,4. Isso corresponde a dizer que a cada quatro horas e quatro minutos uma pessoa perde a vida no trânsito nesse período.

O número de mortes por dia vem caindo desde 2013, quando ocorreu um pico de 7,5. No ano passado, como a data caiu em uma quarta-feira, a Operação Viagem Segura durou apenas um dia, quando foi registrada apenas uma vítima fatal, a menor marca já registrada na série histórica. Nesse feriado, desde 2007, já foram registrados pelo menos 218 acidentes fatais de trânsito, dos quais resultaram 242 mortos. Os municípios em que mais ocorreram esses acidentes foram Porto Alegre, Viamão, Passo Fundo, São Leopoldo e Rio Grande.

