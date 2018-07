Mais de 500 pessoas ficam presas em um vulcão após tremor na Indonésia

Mais de 500 alpinistas e seus guias permaneciam bloqueados após os deslizamentos de terra nas ladeiras de um vulcão ativo na ilha de Lombok, mais de 24 horas depois de um terremoto nesta localidade turística da Indonésia, informaram nesta segunda-feira (30) as autoridades locais.

“Ainda temos 560 pessoas bloqueadas. Quinhentas na área de Segara Anakan e 60 em Batu Ceper”, afirmou Sudiyono, diretor do parque nacional Rinjani, que como muitos indivíduos na Indonésia tem apenas um nome. As autoridades enviaram equipes de resgate terrestre e helicópteros para a região do Monte Rinjani, que é muito popular entre os turistas por suas trilhas.

O tremor provocou cenas de pânico na madrugada

Ao menos 16 pessoas morreram e centenas de imóveis foram destruídos pelo terremoto de 6,4 graus de magnitude, com epicentro de pouca profundidade. O tremor provocou cenas de pânico na madrugada de domingo. O terremoto provocou a queda de rochas e lama no Monte Rinjani, bloqueando as estradas. O Monte Rinjani tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia, muito procurado por alpinistas por suas vistas impressionantes.

Mais de 100 tremores secundários

As trilhas foram fechadas após o terremoto pelo temor de novos deslizamentos. O epicentro foi localizado a 50 quilômetros ao nordeste da principal cidade de Lombok, Mataram, informou o USGS (Centro Geológico dos Estados Unidos). O terremoto foi seguido por dois tremores intensos e mais de 100 tremores secundários.

Destino popular para escalada entre turistas

Por ser o segundo vulcão mais alto da Indonésia, Rinjani é um destino popular para escalada entre turistas. Visitantes da França, Tailândia, Holanda e Malásia estão entre os que esperam para serem evacuados da montanha. Uma alpinista da Malásia Siti Nur Iesmawida Ismail está entre os mortos confirmados no terremoto.

“Assim que sentimos o tremor sob nossos pés, olhamos para cima e vimos pessoas caindo … e pedregulhos rolando para o lago”, disse Suhas Yadav, um dos três visitantes indianos perto do cume quando o terremoto aconteceu. “Depois disso, tudo em que consegui pensar foi descer a colina o mais rápido que pude”.

“Círculo de Fogo”

O funcionário da agência de mitigação de desastres Agung Pramuja informou à Reuters que equipes com cerca de 100 policiais e socorristas estão trabalhando para descer os alpinistas em segurança, com helicópteros procurando por mais pessoas perdidas e deixando suprimentos para as que foram encontradas. Localizada no “Círculo de Fogo”, área onde há um grande número de terremotos e uma forte atividade vulcânica, os terremotos são bem comuns na Indonésia.

