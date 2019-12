Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha Marcelo Borella, Diretor de Turismo da SEDETUR-RS, diz que é hora de promover o RS no País e no exterior

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

Na próxima segunda-feira (16), ganha palco na sede do TCR-RS (Tribunal de Contas do Estado), a partir das 14h, mais uma edição do Projeto RS Sustentável, da Rede Pampa, desta vez debatendo o tema A Força do Turismo na Economia Gaúcha. O objetivo é trazer discussões de interesse da sociedade como um todo e que alavanquem desenvolvimento regional.

Entre os painelistas, Marcelo Borella, Diretor de Turismo da SEDETUR-RS, que aponta “ que a iniciativa vem em uma boa hora”. Ele avalia o bom momento que o segmento turístico vivencia “e nós não podemos perder a vez nesse crescimento. Está na hora de olharmos para frente e discutirmos o que está sendo feito no mundo, o que tem de melhor, estudarmos cases de sucesso no turismo”, itens que deverão pontuar sua explanação durante o evento.

“Acredito que com todas as belezas naturais que o Rio Grande do Sul oferece, com todos os segmentos de turismo que temos, só nos falta divulgação”. Como promover o Rio Grande do Sul no País e no exterior integra a pauta de debates do painelista. “O turismo é a maior indústria do mundo, as grandes potências do mundo focam em turismo e o Brasil deve olhar mais para o setor e nós, no RS, estamos olhando este cenário com bons olhos”.

Esta é a 18ªedição do evento, sob a mediação de Armando Burd. A parceria é com o BRDE, Badesul e Governo do Estado do RS. A abertura oficial ficará por conta de Ruy Irigaray (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS).

No encerramento, os participantes receberão certificados. Inscrições gratuitas pelo www.forumturismors.com.br. Confirmações pelo fone 3218.2502, com Vânia.

