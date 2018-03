Marchas feministas pretendem parar as cidades italianas nesta quinta

No Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira (8), cidades de todo o mundo, inclusive na Itália, receberão uma marcha feminista contra o abuso sexual, segundo informações da agência de notícias Ansa.

Em Roma, a atriz Asia Argento tomará a frente da passeata “Non Uma Di Meno” (“Nem uma a menos”), que “cruzará lugares simbólicos para os corpos das mulheres, hoje mais do que nunca explorados por leis e campanhas de ódio racista e sexista”, segundo nota da organização.

Espanha

Na Espanha, pela primeira vez as centrais sindicais e alguns partidos aprovaram uma paralisação geral das mulheres. O objetivo do grupo é conseguir que 177 países também participem.

Portugal

Já em Portugal, a greve ainda está sendo negociada, pois apenas o Bloco de Esquerda (BE) declarou apoio às mulheres.

“Estamos tentando falar com os sindicatos para que apoiem a greve das mulheres, mas ainda não tivemos respostas. A paralisação é apoiada pelo BE, o único partido confirmado. Mas ainda não fizemos contato com os outros”, afirmou a ativista Adriana Lopera Orta.

“Vamos fazer tudo juntos, porque o movimento global das mulheres é a coragem para falar, forçar a quebrar o silêncio, o medo e a vergonha que cercam o assédio no trabalho, este último cada vez mais precário”, diz uma nota.

Itália

Líder da marcha na Itália, Asia Argento é atriz e diretora e acusa o produtor de Hollywood Harvey Weinstein de estupro, quando ela ainda gravava o filme “B Monkey”. Argento conta que, após ter sido convidada para uma festa da produtora Miramax, foi deixada sozinha com o produtor em um quarto de hotel, onde foi violentada. “Weinstein me dava medo. Ele não parava. Foi um pesadelo”, contou a atriz. “Eu sabia que ele tinha destruído outras pessoas já. Essa história, no meu caso, tem mais de 20 anos, outras são mais antigas. Por isso elas nunca vieram à tona”, afirmou.

A italiana disse que temia que ele pudesse arruinar sua carreira, e por isso não havia revelado nada. Após falar abertamente sobre o caso, decidiu sair do país com destino à Alemanha, onde ficou por algum tempo para evitar as polêmicas que a envolviam.

Brasil

A Greve Internacional de Mulheres, como está sendo chamada aqui no Brasil, já tem eventos marcados em ao menos 50 cidades do País. As mulheres de todos os Estados estão conversando pelas redes sociais para marcharem juntas. A página que reúne os movimentos brasileiros tem quase 25 mil seguidores.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul e no Uruguai, a data mobilizará militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Marcha Mundial de Mulheres, além de quilombolas e trabalhadoras uruguaias, denunciando principalmente a violência contra as mulheres. A partir das 9h iniciarão duas marchas – uma sairá da Praça Artigas, em Rivera, e outra da Praça General Osório, em Santana do Livramento. Ambas se encontrarão na Praça Internacional, na fronteira, onde ocorrerá um Ato Binacional, a partir das 10h.

