Marina Ruy Barbosa é a atriz da Globo que mais fatura em todo o País

Além de ser eleita a mais sexy do mundo pela revista “VIP”, Marina Ruy Barbosa, 21 anos, é uma mulher muito bem-sucedida. A noiva do piloto da Stock Car e empresário Xandinho Negrão, atualmente com 15 milhões de seguidores no Instagram – rede social na qual fatura 50 mil reais por publipost –, é a atriz da Globo que mais ganha em todo o País. Atualmente, ela recebe um cachê estimado em 30 milhões de reais por ano. O valor é dividido em publicidade, presenças vips de eventos e anúncios em redes sociais. Em uma recente viagem feita à Tailândia, por exemplo, a atriz faturou 1 milhão de reais com posts pagos.

Depois da artista vêm outras famosas da mesma emissora, como Grazi Massafera, Juliana Paes e Paolla Oliveira, todas elas também têm contratos com marcas de beleza, roupas e cosméticos, porém ganham valores um pouco mais baixos.

Casamento.

Marina já está se preparando para subir ao altar. A atriz, que foi surpreendida pelo namorado ao ser pedida em casamento, falou pela primeira vez sobre o grande dia e contou que terá como madrinha a amiga e atriz Luma Costa. O casamento está previsto para acontecer já no próximo ano.

A ruiva afirmou que é perfeccionista e irá participar de toda a preparação da cerimônia. “Quando começo a pensar eu falo: ‘Meu Deus! Tenho que começar logo’. É muita coisa para organizar e sou superperfeccionista, porque vou querer participar de tudo, pois é um momento muito especial”, disse.

Novo papel na TV.

Depois de interpretar vários papéis de destaque na televisão, Marina já está escalada para viver mais uma protagonista na Globo. Desta vez, ela fará mais uma novela de Aguinaldo Silva, “O Sétimo Guardião”, prevista para estrear em março de 2018.

A ruiva será uma jovem com superpoderes especiais para combater o mal, que será representado por uma personagem vivida por Lília Cabral. Alexandre Nero e Renata Sorrah também devem participar do folhetim.

