Jogador de seleção olímpica e no radar para uma possível seleção principal, o meia Matheus Henrique, de 21 anos, renovou, nesta sexta-feira (16), seu contrato com o Grêmio até o final de 2023. Formado nas categorias de base, ele agora é titular absoluto de Renato Portaluppi em 2019 e alia visão de jogo com intensidade.

O meia esteve no Grupo de Transição e subiu em definitivo para o elenco profissional em 2018. Já soma 46 partidas e cinco gols anotados pelo Tricolor.

Deixe seu comentário: