Mauricio de Sousa e Mario Sergio Cortella unem ilustração e filosofia em “Vamos Pensar um Pouco?”

Pensar pouco é pensar de modo miúdo, rarefeito, pequeno, escasso; pensar pouco é abrir mão da nossa capacidade de não vivermos de modo automático, sem consciência clara e sem nitidez sobre os nossos porquês e nossos rumos. Pensar um pouco, por sua vez, é propositadamente dedicarmos algum tempo para refletir sobre certos temas e assuntos que nos ajudem a sermos mais decididos e cuidadosos com as escolhas que fazemos e as opiniões que manifestamos.

Por isso, as 35 lições que compõem o livro “Vamos Pensar um Pouco?” – para crianças, jovens e adultos – tratam de conteúdos que precisam, sim, ser pensados, com ensinamentos e aprendizados breves que deem partida para que, depois, os procuremos ampliar por conta própria.

Na vida, cada um faz toda a diferença, mas não basta ser apenas um; pensamos melhor quando pensamos em turma, e, melhor ainda, acompanhados da Turma da Mônica, que nos anima a pensarmos mais, com persistência e alegria, com generosidade e liberdade, com inventividade e criatividade. Esse é o principal motivo que juntou o desenhista (como o nosso genial Mauricio de Sousa gosta de ser chamado), pai da turma, e o filósofo Mario Sergio Cortella, fã da turma, fazendo com que a arte da ilustração e arte da filosofia se encontrem para dialogar com quem acolhe esse novo convite.

O intuito deste livro é provocar reflexões com a Turma da Mônica, já conhecida há 4 gerações.

“Vamos pensar um pouco?” Lições ilustradas com a Turma da Mônica

Autores: Mauricio de Sousa & Mario Sergio Cortella

Páginas: 80

Cortez Editora – Editora Mauricio de Sousa