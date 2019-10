Mazarópi defende o goleiro gremista Paulo Victor e indica contratação para 2020

A partida de quarta-feira (23) contra o Flamengo ainda é lembrada com pesar pelos gremistas. Além da queda na Libertadores, o resultado de 5 a 0, no Maracanã, é o fato “que mais dói”, conforme relatou o ex-goleiro Mazarópi, campeão da Libertadores com o Grêmio em 1983, em entrevista à Rádio Grenal.

“Estou nocauteado ainda. Isso são coisas que acontecem no futebol. A gente busca explicações e não encontra, mas agora temos que levantar a cabeça e seguir em frente. O placar é que foi doloroso. Perder para uma grande equipe como a do Flamengo acontece, é do futebol. Mas o resultado é o que dói mais”, afirmou Maza.

Mazarópi saiu em defesa do goleiro Paulo Victor, que recebeu críticas por conta do desempenho. “Se o time perde, mesmo que o goleiro não tenha responsabilidade, ele será sempre o culpado. Ninguém lembra que o atacante perdeu gols, por exemplo. A verdade é que todos tem sua parcela de culpa.”

Questionado sobre uma possível contratação para a meta gremista para a próxima temporada, Mazarópi deixou sua indicação: “Eu contrataria o Santos, do Athletico-PR. Vejo muita qualidade nele. Eu apostaria nas categorias de base”.