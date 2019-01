Médico boliviano é preso no Brasil suspeito de estuprar 12 pacientes

Um médico boliviano foi preso no início da tarde de sábado (19) em Guajará-Mirim (RO), município a 330 quilômetros de Porto Velho. Roberth Mendoza Guzman, de 48 anos, é suspeito de ter estuprado ao menos 12 pacientes que têm entre 15 e 30 anos. Vítimas são de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O cirurgião foi detido por agentes da unidade especializada de fronteira e por policiais militares do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel), de Rondônia. A polícia não revelou quais foram as circunstâncias em que o médico foi detido.

Em seguida, Roberth seguiu à Delegacia da Polícia Federal da região. Ele era procurado pela polícia nacional boliviana desde o ano passado. A reportagem não conseguiu contato com o médico e não há informações sobre o advogado de defesa do suspeito.

Segundo as investigações, o médico cirurgião é suspeito de estuprar ao menos 12 mulheres, com idades entre 15 e 30 anos, no vilarejo de Mairana, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

A apuração apontou ainda que, antes de cometer o crime, o médico, com a ajuda de um farmacêutico, dopava as pacientes. O outro profissional segue foragido e a polícia boliviana ainda trabalha para encontrá-lo.

A Polícia Federal informou que foi feito um trabalho de impedimento da entrada do médico estrangeiro no Brasil. Roberth foi acompanhado por agentes bolivianos até Guayaramerín, também na Bolívia, onde deve permanecer à disposição da Justiça do país vizinho.

Adolescente

Um rapaz de 19 anos e um de 18 foram presos na quinta-feira (17), em Corumbá e Ladário (MS), por estupro a uma adolescente de 16 anos. A menina é esposa do suspeito mais velho e contou à polícia que ele a entregou para que o amigo abusasse dele. O delegado Rodrigo Blonkowski afirma que a idade dos envolvidos chama atenção. “O caso em apreço chamou muito a atenção pelo modus operandi e a pouca idade dos envolvidos”.

O crime aconteceu no dia 1º de janeiro, quando os três voltavam para a residência do casal, depois de terem passado o reveillón no Porto Geral. Conforme a polícia, quando eles passavam por uma construção abandonada, o marido a mandou entrar e, já com a calça abaixada, a obrigou a tirar a roupa.

De acordo com as declarações da vítima à polícia, ela começou a chorar e então o marido chamou o amigo e disse a ele: “Ela é toda sua”. O jovem então estuprou a adolescente, que foi encontrada na estrada chorando, com roupas rasgadas e sujas. Os dois rapazes fugiram.

A menina foi socorrida por pessoas que voltavam de um balneário próximo. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Ladário, o caso foi investigado, a polícia pediu a prisão dos suspeitos, o Ministério Público Estadual deu parecer favorável e a Justiça aceitou.

