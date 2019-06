Mega-Sena acumula em R$80 milhões

O sorteio do concurso 2.158 da Mega-Sena ocorreu neste sábado (8). Ninguém acertou.De acordo com a Caixa, o valor estimado para o próximo concurso é R$ 80 milhões.

A quina teve 109 apostas vencedoras e cada um irá receber R$ 47.724,12. Já a quadra teve 8.855 mil apostas ganhadoras e cada uma vai pagar o prêmio de R$ 751, 29.

O próximo concurso vai acontecer na quarta-feira (12), a partir das 20h. Os apostadores podem tentar a sorte até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$3,50.