Mega-Sena pode pagar 90 milhões nesta quarta-feira

Acumulada em R$ 90 milhões, a Mega-Sena pode fazer um novo milionário na noite desta quarta-feira (11). As seis dezenas do concurso 2.187 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (também no horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

No último concurso, de número 2.186, ninguém conseguiu levar a bolada para casa. O sorteio ocorreu excepcionalmente na segunda-feira (9) devido ao feriado do Dia da Independência, comemorado no sábado (7). Os números sorteados foram 12, 18, 19, 27, 41 e 46.

Deixe seu comentário: