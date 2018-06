Os 128 idosos acolhidos no Asilo Padre Cacique ficaram mais felizes na tarde desta quinta-feira (28) com a entrega de quase meia tonelada de doações. A iniciativa de arrecadação, feita pela JucisRS (Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul), por meio do projeto Jucis Solidária que tem como diretriz fomentar a solidariedade no Estado do RS.

