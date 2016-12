Menina de 10 anos é decapitada por lancha no Rio de Janeiro

Uma menina de 10 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma lancha e uma banana boat na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na tarde de sábado (03). A criança foi decapitada com o impacto da batida.

Segundo a Marinha, as duas embarcações que se envolveram no acidente foram recolhidas. Ambas circulavam em área permitida e os condutores estavam devidamente habilitados. A causa da tragédia será investigada.

“A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1° Distrito Naval, informa que a Agência da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro em Cabo Frio tomou conhecimento na tarde de hoje (o3) que uma lancha havia colidido com um “banana boat” na Praia do Forte, em Cabo Frio. No acidente, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Grupamento do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio, e uma criança de 10 anos veio a óbito no local. A colisão ocorreu fora da área delimitada para banhistas, e os condutores estavam habilitados. As embarcações envolvidas, que estavam com a documentação regularizada, foram recolhidas. A Marinha lamenta o ocorrido e informa que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas e as responsabilidades do acidente”, informou a Marinha em nota.

