Mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, a Seleção de Portugal perdeu por 3 a 0 para a Holanda em seu último amistoso preparatório para a Copa do Mundo

Em um dos seus últimos testes para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada nos meses de junho e julho na Rússia, nesta segunda-feira a Seleção de Portugal deu motivos para a sua torcida se sentir preocupada, ao perder por 3 a 0 para a Holanda em Genebra (Suíça). E o tropeço surpreendeu duplamente, afinal o atacante Cristiano Ronaldo esteve em campo durante quase toda a partida e o adversário é um time que não conseguiu vaga para a maior competição do futebol.

Após brilhar na vitória de Portugal sobre o Egito, por 2 a 1, na última sexta-feira, mais uma vez o astro do Real Madrid era o maior foco das atenções no amistoso, mas acabou participando pouco das jogadas ofensivas do escrete lusitano, apresentando pelo lado direito do campo um desempenho discreto, que nem de longe lembrou o melhor jogador em atividade no planeta em 2017 na escolha do troféu Bola de Ouro da Fifa (a Federação Internacional de Futebol).

O placar elástico dos holandeses foi todo construído com certa facilidade durante o primeiro tempo, graças principalmente aos erros da defesa portuguesa, Mesmo sem exibir amplo domínio em campo, o time laranja (que nessa segunda-feira vestiu um uniforme reserva de cor azul) construiu a vitória com certa facilidade no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Van de Beek pegou mal dentro da área mas a bola sobrou para Memphis Depay, que não perdoou na pequena área, abrindo o escore.

A rede voltou a ser estufada aos 32 minutos, quando Ryan Babel cabeceou a bola após um forte cruzamento da direita, sem chance para o goleiro Anthony Lopes, que nem viu a cor da bola. Antes que o juiz apitasse o início do intervalo, a Holanda fechou a contagem, aos 46 minutos: o zagueiro Matthijs de Ligt deu um belo passe de cabeça para um desmarcado Virgil van Dijk, que encheu o pé e decretou a goleada.

Esse foi o último teste de Portugal antes de o técnico Fernando Santos definir a lista final de convocados para o Mundial. O país europeu está no Grupo B, ao lado da vizinha Espanha (no dia 15 de junho), Marrocos e Irã. Os portugueses, a exemplo dos holandeses, jamais ganharam uma Copa do Mundo, apesar do bom desempenho em algumas edições: enquanto os lusitanos não passaram de um terceiro lugar (1966), a Holanda chegou a três finais (1974, 1978 e 2010), perdendo todas.

Segundo tempo

Na etapa complementar, Portugal se ajustou em sua defesa e Cristiano Ronaldo resolveu aparecer na partida. Logo aos 2 minutos, o atacante cabeceou sem marcação e deu trabalho para o arquieiro Jasper Cillessen, que caiu no canto para fazer uma boa defesa.

Esse, no entanto, foi um dos raros bons momentos do amistoso no segundo tempo, que ainda teve momentos tensos: a expulsão do português João Cancelo (devido ao segundo cartão amarelo) e a invasão de campo por três torcedores, um dos quais chegou a abraçar Cristiano Ronaldo, antes de ser retirado com os demais pelos seguranças.

Na equipe holandesa, o destaque na etapa final foi a estreia de Justin Kluivert, do Ajax, de apenas 18 anos. O filho do atacante Patrick Kluivert – que defendeu a mesma seleção nas décadas de 1990 e 2000 – entrou em campo aos 22 minutos mas teve uma atuação discreta no confronto.

Nesta terça-feira, será a vez do Brasil enfrentar a Alemanha, também em amistoso preparatório para a Copa da Rússia. O reencontro com o algoz do País no Mundial no Mundial de 2014 está marcado para às 15h45min (horário de Brasília) no estádio Olímpico de Berlim.

