Messi pede, e o Barcelona pode pagar 490 milhões de reais para contratar nome da seleção da Argentina

As boas atuações de Lautaro Martínez na Copa América vêm chamando a atenção do mercado europeu. E, a pedido do craque Lionel Messi, segundo a rádio La Red, o atacante da Inter de Milão pode ter entrado na mira do Barcelona. O clube espanhol estaria disposto a pagar 112 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões) para tirá-lo da equipe nerazzurri.

A publicação afirma que o camisa 10 do Barcelona quer outro atacante para reforçar a equipe, e o nome do seu companheiro de seleção surgiu para a diretoria. Caso a Inter consiga fechar as contratações de Edin Dzeko, atualmente na Roma, e Romelu Lukaku, do Manchester United, a negociação pelo argentino seria facilitada.

O empresário de Lautaro, porém, nega que tenha ocorrido uma oferta, dizendo que os blaugranas fizeram somente uma sondagem. “Escutei os rumores sobre o Barcelona, porém a verdade é que nada nos falaram. Só escutei os rumores”, disse em entrevista ao site italiano Passione Inter.

Depois de despontar no Racing no início de 2018, o atacante foi contratado pela Inter de Milão por 30 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões). Com contrato até 2023, o jogador de 21 anos atuou em 35 partidas na temporada, anotando nove gols.

Seleção argentina

A seleção da Argentina entrou na fase decisiva da Copa América com outra cara, com menos erros defensivos e um ataque poderoso, mas Lionel Messi segue sem brilho.

A vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela deixou para trás qualquer ideia de que os venezuelanos seriam capazes de exigir muito do time de Messi e do técnico Lionel Scaloni. Na prática, os gols de Lautaro Martínez, no começo do jogo, e de Lo Celso, no fim, mostraram uma Argentina que consolida o seu vigor ofensivo e evolui defensivamente, mas sem ser exigida como será contra o Brasil.

“Eles estão em casa, têm que sair para atender à sua torcida, e vêm com um projeto há mais tempo, com muitos jogadores de nível técnico, com a mesma ideia. É um jogo igual, como todo Brasil e Argentina”, disse Messi, que mais uma vez não foi decisivo, muito menos brilhante.

Na maior parte do tempo, a Argentina adotou pressão sobre a Venezuela e levou a defesa a cometer erros. Messi foi quem menos se destacou em meio ao trio com Martínez e Aguero, muito intensos. Di Maria também ressurgiu como opção ofensiva.

Ao deixar o Maracanã, Messi concordou que não faz uma boa Copa América. “Meu nível não é o melhor, não estou jogando como esperava”, declarou.

Deixe seu comentário: