Metal Trio é a atração da tarde pela Série Música de Câmara, dia 4, no Clube dos Jangadeiros

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) tem um destino conhecido pela Série Música de Câmara 2019. No dia 04 de agosto, domingo, às 16h, três instrumentistas de metal se apresentam no Clube dos Jangadeiros, que já recebeu um recital do projeto Escola da OSPA na Comunidade em junho deste ano.

A quinta edição do evento é conduzida pelo Metal Trio, grupo composto por Elieser Fernandes (trompete), Nadabe Tomás (trompa) e José Milton Vieira (trombone), músicos da OSPA que compartilham o interesse pela música e o prazer da convivência com a arte. A apresentação é aberta ao público e tem entrada franca.

