Metas para educação no RS são divulgadas nesta sexta pela Seplag

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) apresenta, nesta sexta-feira (16), um panorama da educação no Rio Grande do Sul. Os dados foram elaborados pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE).

O objetivo é fazer um mapeamento da situação no Estado e traçar os principais desafios para atingir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o qual o Brasil se comprometeu a cumprir, até 2030, com a Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com a Seplag, o RS se depara com um cenário difícil: ao mesmo tempo que consegue ampliar as vagas na Educação Infantil, se acentuam as distorções da idade do aluno de acordo com a série que frequenta.

Se considerar apenas a rede estadual, a cada 100 estudantes do Ensino Fundamental, 24,4 crianças estavam, em 2018, dois ou mais anos atrasados em relação ao que seria esperado.

Os indicadores serão divulgados nesta sexta (16), às 16h, no auditório do Departamento de Economia e Estatística (DEE/Seplag), em Porto Alegre (Rua Duque de Caxias, 1691, Centro Histórico).

Deixe seu comentário: