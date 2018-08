“Meu plano era destruir Hollywood”, disse o ator Jim Carrey

O ator Jim Carrey, 56 anos, falou em entrevista sobre seu afastamento dos filmes hollywoodianos e afirmou que nunca quis fazer parte da indústria.

“Meu plano não era me juntar a Hollywood, era destruí-la”, disse o ator que participou de sucessos como “Ace Ventura: Um Detetive Diferente” (1994), em entrevista para o site americano The Hollywood Reporter. “Eu não queria mais fazer parte desse negócio. […] Eu não gostava do que estava acontecendo, as corporações estavam assumindo o controle”, revelou.

Carrey ainda falou sobre como a fama acabou afetando negativamente pessoas próximas, como sua filha Jane. “Ela escreveu em seu diário quando estava na primeira série, ‘Eu sei que as crianças grandes querem sair comigo por causa do meu pai’”, contou. “E quando eu costumava ir buscá-la na escola, todo o pátio da escola esvaziava em torno de mim porque eu era os personagens favoritos deles. Eu penso sobre isso e como deve ter sido uma coisa terrivelmente difícil para ela encontrar a si mesma no meio disso – ser definida pelo pai assim”, disse.

Na entrevista em vídeo, Carrey também falou sobre sua infância e como aprendeu a arte da comédia: sua mão tinha depressão e lidava com os problemas fazendo piadas, segundo ele.

“Minha mãe era viciada em medicação para a dor. Ela estava muito doente de várias maneiras. Ela também era adorável, mas era filha de alcoólatras e tinha problemas. E isso não é abandono intencional – ela sempre esteve presente para mim, ela sempre esteve lá em casa”, afirmou.

Ator, produtor e agora pintor, Jim Carrey conta que encontrou outra atividade que proporciona prazer – como um dia foi as atuações no cinema. “Eu não gostei do que estava acontecendo, as corporações assumindo e tudo isso. E talvez porque eu tenho me sentido atraído por um outro escape criativo e realmente goste do controle da pintura – de não ter um comitê me dizendo qual a ideia tem de ser (executada) para apelar a um quadrante quatro”, explicou.

Dedicando-se agora em boa parte do tempo à pintura e à escultura, o ator contou que foi se cansando dos papéis oferecidos e deixando de fazer filmes aos poucos, “até não fazer mais nada”.

Enquanto estava se afastando da indústria cinematográfica, Carrey também desenvolveu o hábito de fazer charges criticando o atual governo americano, comandado pelo presidente Donald Trump, compartilhadas no Twitter.

O astro ainda ressaltou que a fama não é algo bom como as pessoas imaginam. “Tem um peso. Você pode sonhar o quanto quiser com ela, mas até consegui-la não entende que é um lugar que não é confortável por muito tempo”, explicou.

