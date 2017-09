A Microsoft criou ferramentas em realidade aumentada e virtual em nova atualização do Windows 10

A Microsoft lançará em 17 de outubro a quarta grande atualização de seu sistema operacional Windows 10, que permitirá misturar imagens reais com virtuais e contará com uma versão tridimensional do popular programa Paint. O vice-presidente executivo da Microsoft, Terry Myerson, fez este anúncio nesta sexta-feira em uma apresentação da companhia americana no marco da IFA de Berlim, uma das maiores feiras de eletrônicos de consumo do mundo.

A atualização, chamada “Fall Creators”, explora as possibilidades da denominada “Mixed Reality” (realidade misturada), uma combinação de imagens reais e virtuais, tanto em imagens fixas como em movimento, com aplicações para o trabalho, o estudo e o jogo.

O conhecido programa “Paint” foi submetido a uma revisão profunda que resulta quase irreconhecível e agora permite construir objetos com diferentes texturas em três dimensões bem como importá-los a fotografias e redimensionar seu tamanho.

Estas novidades poderão ser desfrutadas com uma série de novos óculos especiais que diferentes fabricantes vão pôr à venda também na data de lançamento da atualização “Fall Creators” e a partir de US$ 299.

A Microsoft estima que 500 milhões de dispositivos usam o Windows 10 mensalmente, o que transforma este sistema operacional no mais empregado dos criados pela companhia.

Parceria

A Amazon.com e a Microsoft firmaram uma parceria que permitirá que suas assistentes virtuais controladas por voz conversem entre si até o fim deste ano.

Os usuários da Alexa, da Amazon, poderão solicitar que a Cortana, da Microsoft, realize uma variedade de atividades – desde agendar uma reunião até ler emails. E os usuários da Cortana poderão pedir que a Alexa toque músicas, chame um Uber ou acenda as luzes de suas casa.

A parceria marca a primeira vez que duas empresas de tecnologia abrem seus assistentes virtuais de inteligência artificial uma para outra.

Alexa, Cortana e outros assistentes virtuais como Siri, da Apple, e Google Assistant, da Alphabet, são conhecidos por usar dados de seus próprios sistemas e por não conversarem entre si.

Enquanto a força da Cortana reside na realização de tarefas profissionais, a Alexa ajuda os usuários a controlar suas casas inteligentes e fazer compras na varejista online.

“Juntas, seus pontos fortes se complementarão e oferecerão aos clientes uma experiência mais rica e ainda mais útil”, disse o presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, em declaração nesta quarta-feira.

Alto-falantes

Os alto-falantes inteligentes já estão nas casas de diversos americanos. Segundo a consultoria eMarketer, 35,6 milhões de pessoas usarão aparelhos como o Amazon Echo, o Apple Homepod e o Google Home em 2017. O Brasil, entretanto, ainda não teve lançamento de nenhum produto dessa categoria e especialistas indicam um dos principais motivos do atraso: os diferentes sotaques e as regionalidades idiomáticas dos brasileiros.

Esses aparelhos são caixas de som que podem obedecer aos seus comandos de voz à distância. A proposta deles é atender às suas ordens quando ditas de maneira natural, e não robótica, travada ou, de alguma forma, codificada.

Qual é a vantagem disso? Várias. Esses produtos podem funcionar como uma central de controle para os seus aparelhos conectados à internet, como lâmpadas inteligentes, Smart TVs ou mesmo termostatos (mais populares nos Estados Unidos do que no Brasil). Ao dizer um simples “apagar as luzes” ou um simpático “boa noite” para o seu alto-falante, tudo pode ser desligado logo que você se deitar. Fora isso, também é possível usar os aparelhos para fazer listas de compras ou mesmo encomendar os itens que faltam na sua casa.