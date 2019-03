Moçambique tem 128 mil pessoas em abrigos improvisados e corre risco de epidemias após a passagem do ciclone

Onze dias após a passagem do ciclone Idai, 128 mil pessoas estão em abrigos improvisados em Moçambique, segundo o governo. No país, as estradas que estavam bloqueadas começam a ser reabertas. O número de mortos no país segue em 447, mas as equipes de resgate esperam encontrar mais vítimas em áreas que estavam isoladas.

O ciclone Idai atingiu a cidade portuária de Beira, em Moçambique, com ventos de até 170 km/h na madrugada de 14 de março. Depois, seguiu para o Zimbábue e o Maláui. Após a passagem do ciclone, houve vários dias de tempestade. Ao menos 657 pessoas morreram nos três países, segundo a agência de notícias Reuters.

O número de pessoas em abrigos improvisados aumentou de 18 mil no domingo para 128 mil na segunda-feira, a maioria delas na região de Beira.

Comunidades próximas à Nhamatanda, 100 km ao noroeste de Beira, receberão ajuda pela primeira vez nesta segunda, de acordo com Celso Correia, ministro da Terra e Meio Ambiente de Moçambique. As inundações geradas pela chuva destruíram estradas e bloquearam a chegada de comida e ajuda para as áreas afetadas.

“Estamos mais organizados agora, depois do caos que tivemos. Entregaremos comida para mais pessoas hoje”, disse Correia.

Em Beira, os sobreviventes buscam alimentos e roupas, enquanto a Cruz Vermelha tenta reunir os membros de famílias separadas.

A cidade de 500 mil habitantes continua sem energia elétrica em algumas regiões, o que dificulta o atendimento nos hospitais.

As equipes de emergência conseguiram concluir as obras de reparo na única rodovia de acesso à cidade, que foi parcialmente arrasada pelas águas.

O governo brasileiro anunciou que doará cem mil euros (cerca de R$ 436 mil) a Moçambique para a auxiliar nos trabalhos de resgate e reconstrução das áreas atingidas. ​

As pessoas que sobreviveram ao ciclone agora terão de se proteger de uma possível epidemia de doenças transmitidas pela água, em particular cólera, que pode afetar centenas de milhares de pessoas.

“É inevitável que apareçam casos de cólera e malária”, disse o ministro Correia, que anunciou a criação de um centro de tratamento da doença.

A Cruz Vermelha anunciou na sexta-feira (24) os primeiros casos de cólera em Moçambique, mas a ONU e o governo de Moçambique indicaram que ainda não há casos registrados.

“Teremos doenças transmissíveis pela água”, advertiu Sebastian Rhodes-Stampa, do OCHA. “Mas com centros instalados seremos capazes de administrar a situação”, completou. Outras doenças que podem se espalhar pela região são dengue, zika e leptospirose.

Apesar das dificuldades, a população tenta retomar a vida normal. Os sobreviventes iniciaram a reconstrução das casas com os poucos recursos à disposição.

A catedral Ponta Gea, que escapou ilesa da tempestade, recebeu neste domingo (24) uma missa em homenagem às vítimas.

Como ajudar

A Central de Apoio, criada por entidades de Moçambique, aceita doações via transferência internacional e presencialmente, em alguns endereços do país, além de fornecer ajuda para encontrar pessoas desaparecidas na tragédia.

A Junta de Missões Mundiais, ligada à Convenção Batista Brasileira, que conta uma equipe atuando na região, aceita doações em dinheiro, em reais, pelo seu site.

O Unicef, agência da ONU para a infância, ajuda algumas das 600 mil crianças desabrigadas pela passagem do ciclone.

A organização Médicos sem Fronteiras, que cuida da saúde da população em situações de crise humanitária, recebe doações para situações emergenciais como essa.

A entidade internacional ActionAid leva suprimentos para os sobreviventes do desastre.

