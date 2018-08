Morre, aos 66 anos, o ex-deputado Cézar Busatto

Morreu aos 66 anos, na madrugada desta segunda-feira (13), o ex-deputado estadual Cézar Busatto. Natural de Veranópolis, ele enfrentava um câncer de próstata e estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O velório começa ao meio-dia na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O político, economista e professor universitário deixou a mulher e dois filhos, sendo um deles o atual secretário da Fazenda de Porto Alegre, Leonardo Busatto. Entre 1987 e 1990, o ex-deputado foi secretário especial de Governo e adjunto da Fazenda no mandado do ex-governador Pedro Simon. Em 1994, foi eleito deputado estadual pelo PMDB. Naquela legislatura, porém, licenciou-se para ser secretário estadual da Fazenda no governo de Antônio Britto.

Em 1998, foi reeleito para uma cadeira na Assembleia Legislativa do RS. Em 2002, já pelo PPS, conquistou o seu terceiro mandato como deputado estadual. Em 2004, atuou na gestão de José Fogaça na prefeitura de Porto Alegre, quando foi secretário de Coordenação Política e Governança Local.

Depois, assumiu a Casa Civil no governo de Yeda Crusius. Em 2010, tornou-se secretário de Coordenação Política e Governança na administração do então prefeito de Porto Alegre José Fortunati.

Deixe seu comentário: