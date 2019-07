Morre aos 82 anos primeira-dama do Uruguai

María Auxiliadora Delgado, esposa do presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, faleceu na madrugada desta quarta-feira (31), aos 82 anos. O corpo será velado durante toda a manhã em uma empresa especializada em serviços fúnebres. O sepultamento está marcado para as 15h, no cemitério La Teja. Segundo a imprensa uruguaia, a causa da morte foi infarto.

María Auxiliadora e Tabaré Vázquez comemoraram 50 anos de casados em 2015. Tiveram três filhos e adotaram mais um. O casal tinha onze netos.

Como primeira-dama sempre se manteve discreta. O único evento oficial em que participou, representando o seu marido, foi o funeral do Papa João Paulo II, em abril de 2005.

Em suas redes sociais o presidente Jair Bolsonaro comentou o ocorrido:

– Com grande pesar recebi hoje a notícia do falecimento da Sra. Maria Auxiliadora Delgado, Primeira-Dama do Uruguai, conhecida por sua dedicada religiosidade. Manifesto ao Presidente Tabaré Vázquez e a sua família minhas sentidas condolências e meu profundo sentimento de pesar. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 31, 2019

