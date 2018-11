Morreu no México o “Rei do Bolero”, Lucho Gatica

Morreu, na terça-feira (13), o cantor chileno Lucho Gatica, de 90 anos. A informação foi divulgada pelo ator mexicano Luis Gatica, filho de Lucho, nas redes sociais. “Boa viagem! Te amo…”, publicou ele em seu Instagram, com uma imagem de uma fita preta, que simboliza o luto.

O cantor tinha mais de 70 anos de carreira e gravou 13 álbuns de estúdio, sendo considerado o “rei do bolero”. Nascido em Rancagua, no Chile, em 11 de agosto de 1928, Luis Enrique Gatica também trabalhou como ator e, em 1957, se mudou para o México, onde permaneceu até sua morte.

Revolucionou a maneira de cantar o bolero

A morte de Lucho Gatica deixou um buraco irreparável no mundo da música. Esta voz aveludada que revolucionou a maneira de cantar o bolero, se tornou uma lenda nos países mais frutíferos do gênero: Cuba e México.

Foi precisamente no México, o país para onde se mudou em 1957, onde Lucho Gatica desenvolveu a maior parte de sua carreira. O último saiu em 2013, já aos seus 85 anos, intitulado “Historia de un amor”. Neste disco, o chamado “rei do bolero” deixou seu legado compartilhando vozes com artistas da estatura de Laura Pausini, Beto Cuevas, Nelly Furtado, Michael Bublé, Il Volo, Luís Fonsi, Pepe Aguilar, Lucero, Miguel Bosé, Olga Tañón e Ricardo Montaner.

Durante sua carreira prodigiosa, este artista que tem uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood desde 2008, conviveu com grandes celebridades como Elvis Presley, Nat King Cole, Ava Gardner e Frank Sinatra.

Foi seu irmão, Arturo Gatica, dez anos mais velho, que convidou Luis Enrique “Lucho” Gatica para cantar com ele na rádio de Rancagua (Chile), onde nasceu a estrela do bolero. Foi nessa mesma estação que o adolescente Gatica gravou o primeiro registro de sua vida em 1943, quando tinha apenas 15 anos de idade.

Logo depois, os irmãos Gatica se mudaram para Santiago do Chile, onde continuaram a cantar nas rádios locais e onde gravaram seu primeiro álbum em conjunto. Mas o futuro de Lucho Gatica foi destinado ao mundo do bolero, que na época estava invadindo o Chile com certa força, um país muito influenciado pelo tango.

Lucho Gatica foi lançado em 1951 neste gênero com a música “Me importaas tú”, que ele cantou com a orquestra de Don Roy, depois de receber influências de artistas cubanos que moravam em Santiago.

Com “En nosotros”, “Amor, qué malo eres”, “Amor secreto” y “Contigo en la distancia”, ele continuou seu catálogo dourado de boleros, um gênero que consolidou graças a suas colaborações com dois grupos em voga na época: Os Três Diamantes e o cubano-mexicano Trío Martino.

Em 1953, ele realizou sua primeira turnê musical, que o levou para a Colômbia, Estados Unidos, Espanha e Reino Unido, durante a qual ele ainda cantou singles em português. Sua segunda incursão internacional o levou em 1954 para o Peru, Brasil e Lima.

Mas foi no México, país que competiu com Cuba para se estabelecer como a capital industrial do bolero, onde Gatica acabou se instalando para viver. Ele alçou uma ascensão artística meteórica e projetou sua fama para além das fronteiras latino-americanas.

Foi no México que “No me platiques más” ultrapassou um milhão de cópias vendidas e onde gravou outro de seus boleros imortais: “Tú me acostumbraste” (1957). Participou como ator em vários filmes e gravações em inglês com a orquestra de Nelson Riddle, diretor de Frank Sinatra.

O título mais universal que ganhou foi “rei do bolero”, cunhado na Espanha, onde ele estreou ao vivo em 1959 no parque de El Retiro, em Madrid, onde emplacou seus hits “Sabor a mí”, “La barca” y “Encadenados”.

Também impactou o público americano com seu trabalho. Lucho chegou a morar em Houston, Miami e Los Angeles, mas a fama do chileno ressurgiu fortemente no México durante a década de 1990, quando o popular cantor Luis Miguel incorporou boleros gravados por ele a seu repertório.

Apesar de sua idade avançada, o artista que imortalizou os boleros “Tú me acostumbraste” ou “Contigo en la Distancia” não parou de lançar novos álbuns e ampliar seu legado, marcado pelo maior cancioneiro da era de ouro dos boleros.

“Não tenho medo da morte, estou muito feliz”, disse Lucho em uma entrevista de 2013. Feita na ocasião do lançamento de seu último bolero, o cantor chileno afirmou ainda que “amou muito” em sua vida, durante a qual se casou três vezes e teve sete filhos.

