As mortes violentas no Brasil caíram 22% nos cinco primeiros meses deste ano

O Brasil registrou uma queda de 22% nas mortes violentas nos primeiros cinco meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2018. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo site G1 com base nos dados oficiais dos 26 Estados e do DF (Distrito Federal).

Somente em maio, houve 3.521 assassinatos, contra 4.327 no mesmo mês do ano passado. Já no período que engloba os cinco meses, foram 17.907 mortes violentas – 5,1 mil a menos que o registrado nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018.

A tendência de queda nos homicídios do País foi antecipada no balanço dos dois primeiros meses do ano, que apresentaram redução de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, e no balanço das mortes violentas de 2018, que teve a maior queda dos últimos 11 anos da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com 13%.

O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Três Estados tiveram aumento de assassinatos nos primeiros cinco meses de 2019.

Piauí

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí diz que o aumento no número de crimes em maio de 2019 “foi considerado atípico” por conta de casos no interior do estado e que, no mesmo período, houve queda nos números na capital.

Tocantins

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins diz que em junho foi registrada uma redução de 31,41% nos índices de CVLI, “o que representa uma estabilização nos índices destes tipos criminais no primeiro semestre, sendo buscado por estratégias de integração entre as forças de segurança locais, conforme preconizado no Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social”.

Segundo a pasta, trata-se de um enfrentamento sistemático e organizado da criminalidade visando a sua efetiva redução. “A SSP-TO tem realizado estudos e mapeamento dos locais e causas deste tipo de violência no estado, marcado, em especial, por ações típicas de execução de grupos criminosos, instituindo uma Diretoria de Combate ao Crime Organizado para o fortalecimento das ações de prevenção e repressão, além da intensificação das operações integradas, tanto no âmbito de investigações qualificadas como no aumento do policiamento ostensivo, nos casos em que isso se releve a medida mais adequada.”

Roraima

A Secretaria de Segurança Pública de Roraima não informa o motivo para o aumento da violência e diz ainda que o setor de estatística vai rever os dados de violência do Estado. Especialistas, integrantes e ex-integrantes dos governos e entidades foram consultados para levantar as principais medidas tomadas nos Estados que podem ter resultado na queda da violência.

Entre as medidas adotadas estão: ações mais rígidas em prisões, como constantes operações de revistas e implantação do Regime Disciplinar Diferenciado, isolamento ou transferência de chefes de grupos criminosos para presídios de segurança máxima, criação de secretaria exclusiva para lidar com a administração penitenciária, criação de delegacia voltada à investigação de casos de homicídios integração entre as forças de segurança e Justiça.

