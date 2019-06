Movimento na capital! Jogo entre Uruguai e Japão agita rede hoteleira

Nesta quinta-feira (20), Porto Alegre recebe mais um jogo pela fase de grupos da Copa América. A partir das 20h, as seleções do Uruguai e do Japão se enfrentam na Arena do Grêmio. Para a partida, a expectativa é de forte aumento na movimentação de torcedores. De acordo com estimativa do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), a rede hoteleira sinaliza uma média de 90% de ocupação e os hostels da capital já estão com lotação esgotada.

Além dos hostels e hotéis, Porto Alegre oferece também a possibilidade de acampamento para os torcedores que desejam acompanhar os jogos. O Parque da Harmonia está preparado para receber os viajantes que pretendem montar tendas ou barracas – e até mesmo para estacionar trailers. Os interessados devem se dirigir à administração do Parque da Harmonia para cadastramento, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou procurar mais informações pelo telefone (51) 3286-4004.

