Mulher americana tira uma selfie por dia para registrar a perda de 56 kg

Depois de perder a mãe e o marido em um intervalo de dois anos, a norte-americana Justine McCabe, de 31 anos, entrou em depressão e chegou a pesar 141 quilos.

Mãe de dois meninos, ela acabou percebendo que era hora de uma mudança positiva, pois da forma como estava vivendo acabaria ficando doente e com cada vez menos disposição. “Eu tinha tomado uma decisão. Tinha que fazer algo diferente”, conta Justine em entrevista ao site “Today”.

Motivada pela família, ela começou a fazer academia, em abril de 2015, e mudou a alimentação. Para ganhar persistência, começou a tirar selfies diárias na frente do espelho. Assim, em alguns meses, acabou registrando a transformação – não apenas física – de perder 56 quilos. O vídeo, publicado na página dela no Instagram, já teve mais de 256 mil visualizações.

“Eu não gostava do que via. Sentia como se eu estivesse perdida, triste e essa é a razão pela qual comecei a tirar uma foto por dia”, explica ela ao site. “Eu queria me ver mudando, ver se a minha expressão mudaria.”

Hoje, pesando 85 quilos, ela pretende ainda perder mais nove quilos para ficar mais ágil em corridas.

Confira o vídeo:



