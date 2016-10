Mulher dá entrada no hospital achando que tinha pedra nos rins e descobre que estava em trabalho de parto

Uma mulher teve a maior surpresa de sua vida ao dar entrada em um hospital, achando que estava com pedra nos rins e sair de lá com um bebê recém-nascido. Ao ser atendida pelos médicos, a americana Stephanie Jaegers foi informada de que estava com 38 semanas de gravidez. Mas, como se receber a notícia da gravidez em sua reta final não fosse suficiente, os médicos completaram: as dores eram contrações e o bebê chegaria em uns 30 minutos.

Stephanie, que vinha sofrendo de dores abdominais, havia negado a possibilidade de estar grávida, quando foi perguntada pelos médicos. Ela não apresentou enjoos matinais ou ganho de peso. No início do ano, Stephanie tinha sido diagnosticada com pré-menopausa e não teve atraso menstrual.

Quando começaram a se preparar para uma tomografia computadorizada, os médicos analisaram seu estômago e resolveram trocar o exame por um ultrassom. Foi quando descobriram a gravidez. “Nossa ficha só caiu quando ouvimos a batida do coração dele. Não há palavras para descrever o que você sente quando descobre que vai ter um bebê em 30 minutos”, disse o marido de Stephanie, Michael Jaegers.

Mas o casal, que já tem outros três filhos, não tiveram muito tempo para processar a notícia. Shaun Jude Jaegers estava pronto para chegar ao mundo. “A maioria dos pais tem nove meses para planejar essa bênção. Nós tivemos 30 minutos de aviso prévio”, ressaltou Michael.

O caso aconteceu em um hospital na Geórgia, nos Estados Unidos.

