Mulher reclama de uma cirurgia plástica malfeita em seus seios, e o médico responde dizendo que aquele resultado combinava com o valor pago por ela

Uma mulher decidiu reclamar do resultado de uma plástica e acabou ouvindo do cirurgião resposta irônica: “Se você pagou um Mini não pode esperar uma Ferrari”.

Alex Cater, 33 anos, decidiu ir à mesa de cirurgia após perder mais de 60 quilos. Mas ela ressalta que o cirurgião Amedeo Usai é um “açougueiro”, deixando os seus seios disformes, dolorosos e minando pus. “O que você esperava de uma cirurgia de 3.500 libras [cerca de 15 mil reais]?”, disse o médico, de acordo com a paciente, depois de fazer a comparação usando carros.

Depois do desastre, Alex visitou um outro cirurgião e o resultado ficou ainda pior. Só no consultório do terceiro cirurgião, ela conseguiu um procedimento reconstrutivo satisfatório. Usai perdeu o registro médico após um tribunal receber outras queixas contra o cirurgião.

“Estou satisfeita que ele tenha sido punido, mas gostaria que tivesse acontecido ainda de ele me retalhar”, lamentou Alex. O caso aconteceu em Chesterfield na Inglaterra.

Comentários