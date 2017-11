Mulheres acusaram Donald Trump de assédio sexual durante um voo e até em uma entrevista sobre o primeiro aniversário de seu terceiro casamento

Os casos de comportamento sexual inapropriado de homens poderosos praticamente tomaram conta dos noticiários nos Estados Unidos. O senador democrata Al Franken, de Minnesota, o deputado democrata John Conyers Jr, de Michigan, e o republicano Roy Moore, candidato a senador pelo Alabama, fazem parte dos políticos que integram essa lista crescente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, vem criticando fortemente os acusados democratas, ao mesmo tempo em que aparentemente ignora os casos envolvendo republicanos.

Além disso, há apenas um ano acusações semelhantes feitas ao próprio Trump estavam dominando as manchetes, com 13 mulheres acusando-o de agressão sexual ou conduta imprópria. As informações são do jornal The Washington Post.

Muitas das acusações vieram à tona após a divulgação de um vídeo de 2005 em que Trump fala explicitamente sobre beijar e apalpar mulheres contra a vontade delas.

Durante o segundo debate presidencial, Anderson Cooper perguntou diretamente ao então candidato Trump se ele “realmente beijou mulheres ou apalpou mulheres contra a vontade delas”.

Trump afirmou que “ninguém tem mais respeito pelas mulheres” que ele, e Cooper o pressionou, perguntando: “O senhor já fez alguma dessas coisas?” Trump negou que o tenha feito, dizendo “não, não fiz”.

O presidente vem mantendo essa posição, dizendo ao jornal The New York Times, quando a mesma pergunta lhe foi feita, “não fiz isso. Não fiz”.

Mas não é tão simples assim. Muitas das mulheres apresentaram testemunhas que disseram ter ouvido sobre esses incidentes na época em que aconteceram, muito antes de serem conhecidas as aspirações políticas de Trump. Três delas apresentaram pelo menos duas testemunhas.

Esses relatos contemporâneos são essenciais para determinar a credibilidade de uma alegação, porque reduzem as chances de a pessoa estar inventando uma história para fins políticos.

Leia abaixo os casos de algumas dessas mulheres que acusaram Trump de assédio:

Natasha Stoynoff alega que, quando ela estava entrevistando Trump em 2005 para uma reportagem da revista People sobre o primeiro aniversário de seu terceiro casamento, Trump a atraiu para um quarto em Mar-a-Lago, a encostou na parede e a beijou à força, enfiando a língua em sua boca. Disse que eles iam ter um caso.

Rachel Crooks diz que, em 2005, Trump a beijou diretamente nos lábios depois de ela se apresentar e dizer que era recepcionista que trabalhava para uma empresa que tinha negócios com Trump.

Cathy Heller afirma que, quando ela estava fazendo um “brunch” em Mar-a-Lago em 1997 ou 1998, sua sogra a apresentou a Trump. Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo e ele a agarrou e a beijou na boca. Ela conseguiu virar a cabeça um pouco de modo que ele “não conseguiu acertar minha boca em cheio”.

Kristin Anderson alega que, quando ela estava em uma boate de Manhattan no início dos anos 1990, Donald Trump enfiou a mão por baixo da minissaia dela, avançou a mão pela parte interna de sua coxa e tocou sua vagina através de sua calcinha.

Summer Zervos diz que Trump a teria beijado nos lábios quando a conheceu em seu escritório em Nova York. Ela tinha sido participante da quinta temporada do programa “The Apprentice”, de Trump. Em outra ocasião ele teria tentado outro beijo e colocado a mão em seu seio.

Mindy McGillivray disse que foi apalpada por Trump em Mar-a-Lago em 2003, quando ela tinha 23 anos, em uma sessão de fotos durante um show de Ray Charles.

No início dos anos 1990, Jill Harth e seu então namorado, George Houraney, trabalharam com Trump em um concurso de beleza em Atlantic City e mais tarde acusaram Trump de comportamento impróprio em relação a Harth durante suas discussões sobre negócios. Ela disse que Trump correu atrás dela e a apalpou; em uma ação por assédio sexual que foi arquivada como condição prévia para a resolução de uma disputa envolvendo um contrato, Harth acusou Trump de tentativa de estupro.

Jessica Leeds alega que Trump a atacou quando estava sentada ao seu lado em um voo comercial. Leeds contou ao The New York Times em 2016 que mais de três décadas atrás, quando era executiva em uma empresa de papel, sentou-se ao lado de Trump na cabine de primeira classe de um voo a Nova York. Eles não se conheciam antes. Cerca de 45 minutos após a decolagem, Trump levantou o braço da poltrona que separava os dois assentos e começou a tocar Leeds. Trump agarrou os seios dela e tentou enfiar a mão por baixo de sua saia.

