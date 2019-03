O governo do Estado beneficiará mais sete municípios gaúchos com a contratação de horas-máquinas. A finalidade é o desassoreamento de arroios e a recuperação e manutenção de estradas vicinais. Os serviços somam R$ 1,5 milhão e serão realizados em Bagé, Dom Pedrito, Itaqui, Rosário do Sul, São Borja, Santana do Livramento e Quaraí. Cada município será contemplado com R$ 214 mil.

